Київ наголошує турецьким колегам на тому, що війна завершиться лише тоді, коли Росія повністю виведе свої війська.

В Туреччині вважають, що укладання "зернової угоди" наближає завершення війни в Україні. Однак війна завершиться виключно тоді, коли Росія повністю покине нашу територію.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

"Сенс цієї заяви (щодо "зернової угоди" та наближення мирної угоди між Україною та Росією, - ред.) полягає не в самому зближенні позицій, а в медіаторських послугах Туреччини. Дійсно, Туреччина від самого початку війни, мабуть, одна з небагатьох, хто докладає максимальних зусиль для того, щоб допомагати Україні і певним чином підштовхувати Росію до укладення миру", - заявив посол.

За словами Боднара, Туреччина вважає припинення війни - припинення бойових дій. Водночас Київ наголошує турецьким колегам на тому, що війна завершиться лише тоді, коли Росія повністю виведе свої війська. Останнє, є головною передумовою для України щодо продовження переговорів з Москвою.

"Тому, прямо я би не поєднував "зернову угоду" з перспективами мирних переговорів", - додав Боднар.

Як відомо, Ердоган заявив, що знову запропонував Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, зараз важлива ефективна реалізація плану і перетворення позитивної атмосфери в конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі.

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