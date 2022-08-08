Туреччина й ООН повинні контролювати ситуацію та слідкувати за виконанням угоди.

Ризик зриву "зернової угоди" завжди існує через непередбачувані вчинки з боку Росії. Туреччина й ООН повинні контролювати ситуацію й не давати можливості голові Кремля Володимиру Путіну зірвати угоду.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

Посол як приклад нагадав про російський удар по Одеському порту на наступний день після підписання угоди. За його словами, вчинок Москви був ляпасом сторонам, які підписували угоду.

"Ми не знаємо, що в голові у Путіна. Це зараз головна загроза. Плюс не виключені спроби десь спробувати перехопити кораблі в морі чи спробувати атакувати їх", - додав Боднар.

Як відзначив посол, Туреччина й ООН повинні контролювати ситуацію та слідкувати за виконанням угоди.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

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