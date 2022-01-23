Рішення щодо надання пакету допомоги буде прийнято наприкінці січня.

Канада розглядає можливість відправлення в Україну партії стрілецької зброї та військового спорядження на фоні загрози вторгнення з боку Росії.

Про це повідомляє канадська телекомпанія CBC, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 21 січня оголосив про пропозицію кредиту Україні обсягом до 120 млн канадських доларів, а також натякнув на додаткову військову допомогу Україні.

Очікується, що ця допомога включатиме підтримку в оснащенні нових українських Сил територіальної оборони.

Джерела видання повідомляють, що серед зброї, яку Канада планує відправити, є стрілецька зброя, захисні жилети та окуляри. Ці предмети будуть частиною пакету як "летального, так і нелетального спорядження".

Читайте такожНімеччина розгорне в Україні мобільний польовий госпіталь замість постачання зброїРішення щодо пакета допомоги Україні ще не прийнято. Однак джерела уточнили, що оголошення очікується після віртуального засідання канадського уряду наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня Канада виділила Україні позику у розміру 120 млн доларів для підтримки економічної стійкості України та її реформ у сфері державного управління.

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