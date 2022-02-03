Зокрема, 60 військовослужбовців вивели з п'яти локацій в Україні і перемістили в інші.

Канадські військові, які перебувають в Україні в рамках тренувальної операції UNIFIER, переведені на правий берег річки Дніпро.

Про переміщення канадських військових повідомив командувач UNIFIER в Україні Люк-Фредерік Гілберт, передає CBC News.

Гілберт уточнив, що переміщено близько 30% з 200 інструкторів, включаючи інструкторів-снайперів. Це зроблено через загрозу російського вторгнення в Україну.

Зокрема, 60 військовослужбовців вивели з п'яти локацій: Одеси, Старого, Миколаєва, Десни та Борисполя – та відправили до інших баз.

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Канадські військові перемістилися на захід від річки Дніпро. Гілберт уточнив, що передислоковані інструктори продовжать тренувати українських бійців, однак на нових локаціях.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд, яка нещодавно відвідала Україну, пояснила, що передислокацію проводять для безпеки канадських військ. Інших деталей Ананд не повідомила.

Довідка. У рамках місії UNIFIER в Україні канадські інструктори проводять навчання бійців Збройних сил України та Національної гвардії. Місія повинна була закінчитися у березні 2022 року, однак її вирішили продовжити ще на 3 роки. Крім цього, Канада додатково направить в Україну ще 60 військових.

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