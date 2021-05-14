Конфлікт між ними виник через звинувачення Гордона з боку Чорновол в російському шпіонажі.

Увечері 13 травня журналіст Дмитро Гордон посперечався із екс-нардепом Тетяною Чорновол.

Це відбулось в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Конфлікт між ними виник через звинувачення Гордона з боку Чорновол в російському шпіонажі.

Вони посперечалися щодо подій 7-річної давнини: звільнення Маріуполя, викрадення активіста Дмитра Булатова та відрізання йому вуха, роль Віктора Медведчука і Петра Порошенка в різних подіях.

Коли дискусія стала гарячою, то мова зайшла про погрози судовим позовом з боку Гордона.

"Ви хочете сказати, що я агент російський? Що ви хочете сказати? Скажіть це вголос", - запитав Гордон.

Отримавши ствердну відповідь від Тетяни Чорновол, він сказав: "Ви отримали вже позов щойно. Я вас засуджу".

"Тобто ви вже з Порошенком судитися не будете, ви будете судитися зі мною?" - відповіла вона.

Позов Порошенка проти Гордона

В ефірі ток-шоу «Свобода Савіка Шустера» журналіст Дмитро Гордон згадав про керівництво України часів 2014 року в контексті боїв за Маріуполь.

«Полк Азов врятував Маріуполь. Керівництво України вчинило злочинну змову з керівництвом Росії. Андрій (Білецький – ред.) мені може спростувати, а може й ні. Я знаю, що керівництво України вчинило злочинну змову з керівництвом Росії й віддало наказ українській армії залишити Маріуполь», – заявив Гордон.

При цьому він перепитав у Білецького, чи це так. Той відповів ствердно.

«Порошенко з Путіним домовилися, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армії був даний наказ: вийти з Маріуполя. І ці хлопці … 156 бійців «Азову» врятували Маріуполь», – додав Гордон.

Після цього екс-президент України Петро Порошенко вирішив подати позов проти журналіста Дмитра Гордона за наклеп.

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Автор: Олег Давигора