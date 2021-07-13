До парламенту може пройти функціонер СН з освітою ресторатора.

У разі призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ його місце в Раді займе сумчанин Антон Швачко.

Про це в Facebook повідомив журналіст Юрій Ніколов.

"Я довго думав про відставку Авакова, крутив її з усіх боків, дзвонив джерелам. І зрозумів, хто справжній бенефіціар цього всього. Він на фотці. Це сумчанин Антон Швачко. В результаті багатоходовочки саме Антон в парламенті посяде місце Дениса Монастирського, який піде в МВС замість Авакова. Він наступний у списку СН на втягування в Раду під номером 139", - написав він.

За словами Ніколова, Швачко отримав ресторанну освіту. На момент виборів був безробітним, а зараз обіймає посаду в Сумському обласному осередку партії "Слуга народу".

"Його не те що Гугл - його місцеві журналісти не знають. Типовий ніхто і звуть його ніяк. І вжух! Ноунейм витіснив з Печерських пагорбів глибищу Авакова", - підсумував журналіст.

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За даними з відкритих джерел, Швачко закінчив факультет маркетингу в Сумському національному аграрному університеті за спеціальністю "Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог".

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський на засіданні парламентської фракції "Слуга народу" запропонував призначити на посаду міністра внутрішніх справ народного депутата Дениса Монастирського. Фракція пропозицію підтримала.

Денис Монастирський - хто такий

Монастирський викладав у Хмельницькому університеті управління і права, очолював відділ з питань законотворчості та наукових експертиз. З 2015 по 2017 рік посідав посаду юриста в компанії ТОВ "ЛІГАЛ Консалтинг".

Був помічником народного депутата Антона Геращенка за часів Верховної Ради восьмого скликання. Зараз Геращенко є заступником Авакова.

У 2019 році обрався в Раду від "Слуги народу". На момент виборів був експертом з питань реформування правоохоронної та судової систем аналітичного центру "Український інститут майбутнього". Обійняв посаду голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Відставка Авакова

Нагадаємо, Арсен Аваков сьогодні подав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. Про це повідомила прес-служба МВС.

"Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!"- прокоментував Аваков.

Голосування за відставку Арсена Авакова з посади планується в четвер, 15 липня, а в п'ятницю, 16 липня, парламент може призначити на цю посаду депутата від "Слуги народу", голову Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса монастирського.

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Автор: Дмитро Захаров