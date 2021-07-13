Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що рішення про призначення народного депутата від "СН", голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського главою МВС підтримають понад 300 депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
"Я думаю, що в монастирського буде понад 300 голосів. У мене є таке відчуття", - зазначив Арахамія.
Відставка Авакова
Сьогодні, 13 липня, Аваков заявив, що подав заяву про відставку з посади глави МВС.
Хто такий Денис Монастирський
Монастирський народився 12 червня 1980 року. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління і права. Кандидат юридичних наук.
У 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання від Партії "Слуга народу" під номером 19 у списку як безпартійний. Голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.
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