Юрист стверджував, що втікач не повернеться в Україну, оскільки "боїться за своє життя".

Адвокат колишнього президента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що разом з колегами звертався до міжнародних правозахисних організацій, але ніяких відповідей не було.

Міжнародні правозахисні організації не зацікавилися долею Януковича, розповів Сердюк під час брифінгу, повідомив кореспондент УНІАН.

За словами Сердюк, він та його колеги, зокрема, зверталися до Amnesty International, Transparency International, Human Rights Watch, Української Гельсінської спілки, USAID, однак не отримали жодної відповіді на ці звернення.

"Дані організації навіть не відреагували письмово на жодне з цих звернень. На мою думку, ці організації не можуть повною мірою називатися правозахисними, оскільки вибирають, кого можна захищати, а кого ні, виходячи з політичної ситуації у країні. Вибирати, кого захищати, а кого ні, свідчить про те, що ці організації, на жаль, залежні від політики", – заявив юрист.

Відповідаючи на питання кореспондента УНІАН, чому засуджений Янукович не приїхав в Україну для відбування покарання за державну зраду, яке йому виніс Київський апеляційний суд, Сердюк сказав, що екс-президент боїться приїжджати в Україну, зокрема, боїться за своє життя, оскільки "держава не забезпечила об’єктивного розслідування замахів, здійснених на нього у лютому 2014 року".

Читайте такожЯнукович заявив, що українці вісім років "не знають правду про Майдан"Також Сердюк додав, що його підзахисний не вважає себе засудженою особою, попри те, що вирок Оболонського районного суду Києва, який визнав Януковича винним у державній зраді, був підтверджений в Київському апеляційному суді.

"Засуджена особа – це та, яка пройшла всі етапи, починаючи від вручення підозри, обвинувального акту, продовжуючи справедливим судом і закінчуючи врученням вироку. Жодна з цих процедур не була здійснена стосовно Януковича. Януковичу так і не відправили за місцем його проживання вирок суду, рішення апеляційного суду з цього приводу, а також виклик до Верховного Суду, де зараз слухається касаційна скарга на вирок Януковичу", – наголосив Сердюк.

Також стало відомо, що адвокати Януковича не знають скільки їм часу потрібно для ознайомлення з так званою материнською справою, у якій колишній президент підозрюється в організації теракту та масових вбивств 18-20 лютого 2014 року.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, скільки часу для захисників Януковича потрібно, щоб ознайомитися з півтори тисячі томів цієї кримінальної справи, Сердюк зазначив, що захист Януковича ще навіть не отримав повідомлення про завершення досудового слідства по цій справі, а також що Генпрокуратура спеціально зробила такою об’ємною, щоб судове слідство по ній тривало роками й не закінчувалося ніколи.

Також Сердюк заявив, що генпрокурор Ірина Венедіктова, а також прокурори Олексій Донський та Денис Іванов казали неправду, коли говорили, що в день розстрілів майданівців Янукович 11 разів дзвонив до президента Росії Володимира Путіна.

"Ми спрямували звернення до Генпрокуратури, де просимо спростувати розповсюджену генпрокурором Венедиктовою та прокурорами Донським та Івановим інформацію, що захист повідомлено про завершення слідства. Нас ніхто не повідомляв про це. Я переконаний, що така кількість документів (півтори тисячі томів – УНІАН) зібрано спеціально, щоби зробити цю справу неповороткою і щоби затягнути справу до безкінечності. Стосовно того, що Янукович 11 разів під час розстрілів телефонував президенту Росії, то це неправдива інформація", – стверджував Сердюк.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Віктора Януковича винним у державній зраді й пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі.

Янукович не брав участі у судовому процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.

У жовтні 2020 року Київський апеляційний суд залишив чинним рішення Оболонського райсуду про засудження екс-президента.

17 листопада 2021 року правоохоронці повідомили про завершення досудового розслідування справи Януковича та 9 високопосадовців, яка охоплює події з 18 по 20 лютого 2014 року.

Всіх підозрюваних судитимуть заочно, оскільки вони з 2014 року переховуються від органів слідства та суду.

Наразі стороні захисту повідомлено про завершення та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, після чого справу скерують до суду.

Автор: Дмитро Хилюк