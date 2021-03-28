На виборчих дільницях є маски та антисептики.

Станом на 12 годину явка на проміжних виборах до ВР у двох областях видалась низькою. На Івано-Франківщині - 7,7%, на Донеччині – 8%.

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Про це повідомляє рух «Чесно», який веде спостереження за виборчим процесом.

Організація також відзвітувала про виявлені порушення. Зокрема, спостерігачі сфотографували приховану агітацію в обох округах. Політики свідомо використовують кольори і шрифти, впізнавані для виборців.

Водночас, на дільницях є маски та антисептики.

Проміжні вибори до Ради 28 березня

Сьогодні в одномандатних виборчих округах № 50 (Донецька область) та № 87 (Івано-Франківська область) проводяться проміжні вибори народних депутатів України. За їх підсумками мають обрати двох парламентарів.

Голосування проходить на 112 виборчих дільницях (106 – звичайних, 6 – спеціальних) ОВО № 50, який включає частину Краматорського району та частину Покровського району.

На Івано-Франківщині голосування відбудеться на 117 виборчих дільницях (115 – звичайних, 2 – спеціальних). Виборчий округ № 87включає Надвірнянський район, частину Івано-Франківського району та частину Коломийського району.

За попередніми підрахунками, проголосувати на виборах народних депутатів загалом зможуть майже 295 тисяч виборців, які обиратимуть серед 32 кандидатів: 18 – в ОВО № 50 та 14 – в ОВО № 87.

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Автор: Дмитро Захаров