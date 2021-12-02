Соціологи припускають, що таке ставлення зумовлено агресією РФ і насильницькою паспортизацією Криму та Донбасу.

Майже половина українців не підтримують ідею запровадження подвійного або множинного громадянства в Україні.

Про це свідчать дані опитування, проведеного з 22 жовтня по 12 листопада Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Інституту центральноєвропейської стратегії.

Так, 48% респондентів не підтримують взагалі ідею запровадження подвійного або множинного громадянства в Україні, а 24% висловлюються за можливість запровадження множинного громадянства для всіх країн без винятків.

Читайте такожВідсьогодні в Україні місце проживання можна змінити онлайнКрім того, 11% підтримують цю ідею, якщо подвійне громадянство буде дозволено лише з країнами-членами ЄС і НАТО, а 7% можуть підтримати запровадження такого громадянства з усіма країнами, окрім Росії.

Майже 5% опитаних виступають за подвійне громадянство лише з колишніми республіками СРСР, а не змогли визначитися з відповіддю - 5% опитаних.

Найбільшу підтримку ідеї подвійного (множинного) громадянства висловили такі категорії опитаних:

33% респондентів зі східного макрорегіону (Донецька, Луганська і Харківська області),

42% респондентів віком 18-29 років,

по 29% респондентів, які можуть дозволити собі купити коштовні речі та серед тих, хто може дозволити купити собі майже все, що хоче,

29% серед тих, хто виїздив за кордон протягом 2017-2021 рр.

Найменшу підтримку ідеї множинного громадянства висловили такі категорії опитаних:

55% респондентів із західного макрорегіону (Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Хмельницька, Чернівецька області),

понад 50% респондентів віком старше 30 років та молодше 70 років,

53% респондентів, яким грошей вистачає на їжу, але купувати одяг вже важко,

51% серед тих, хто не виїжджав за кордон протягом останніх чотирьох років.

"Як випливає з аналізу результатів дослідження, в українському суспільстві на сьогодні відсутня підтримка ідеї запровадження подвійного (множинного) громадянства", - йдеться в коментарі соціологів.

Вони також припускають, що заперечення проти такої ідеї зумовлено російською агресією, зокрема, насильницькою паспортизацією громадян України у Криму та в окупованих районах Донецької та Луганської областей.

"Респонденти можуть побоюватися, що в разі безумовного поширення подвійного громадянства на всі країни Росія скористається цим для ще більшого впливу на Україну", - зазначили експерти.

За словами соціологів, важливо розуміти, що 67% українців позитивно ставляться до діаспори, тому якщо множинне громадянство стосуватиметься винятково закордонних українців, то ідея президента буде схвально сприйнята суспільством.

"Зважаючи на це, уряду та президенту у процесі підготовки відповідного законопроекту доведеться врахувати стурбованість суспільства щодо безпекових ризиків, пов'язаних із запровадженням подвійного (множинного) громадянства, та провести медійну кампанію, щоб запобігти штучній напруженості між мешканцями різних регіонів України", - рекомендують вони.

Як проводилося опитування

Загальнонаціональне опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера; computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів у всіх областях України, окрім територій, які тимчасово не контролюються владою України (АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей).

Читайте такожЗеленський ввів у дію рішення РНБО про подвійне громадянство чиновниківВибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. В результаті польового етапу було зібрано 2003 анкети.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,5% - для показників близьких до 10%.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 грудня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроект про множинне громадянство.

Окрім того, глава держави вніс до Верховної Ради п'ять законопроектів щодо громадянства.

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Автор: Антоніна Доломанжи