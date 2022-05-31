Відтак, Україні потрібен договір про гарантії безпеки, адже це питання правильного закінчення війни у Європі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не може погодитися на будь-який "Мінськ-3", бо це квиток на відкладену війну.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це Подоляк заявив в інтерв’ю LB.ua.

За його словами, через потужне російське лобі та власну нерішучість деякі політики у Європі починають говорити про те, що Україна має припинити боротися й укласти певний "мир" з Росією на тих позиціях, які є зараз.

Подоляк додав, що наразі про це кажуть окремі політичні групи, і це не означає, що Європа відмовиться від підтримки України, однак означає, що Україні сьогодні складно доводити необхідність надання українській армії важкого озброєння.

"Тому що Європа вважає: ми маємо стояти там, де стоїмо сьогодні. І вони прямо кажуть: не дай боже, якийсь український снаряд влучить по території Російської Федерації. Тобто Європа потроху починає говорити дивні речі", - сказав він.

Радник керівника ОП наголосив, що Україна не може підтримати жоден варіант, про який починають говорити.

"Ми не можемо піти на "Мінськ-3" – це очевидно. Тому що це квиток на відкладену війну. Ми не можемо говорити про припинення вогню до виведення російських військ із території України. Це ж зрозуміло, що вони будуть окопуватися, створювати свої фортифікаційні лінії, і нам буде дуже важко вибити їх з території України. Ми не можемо погодитися на будь-який ультиматум Росії, тому що це означатиме, що вони перемагають", - підкреслив він.

Подоляк додав, що будь-яка, навіть маленька перемога Росії означає ескалацію.

За його словами, суспільна думка західного світу – однозначно на боці України, і європейські політики, щоб потішити свої суспільства, кажуть, що надають багато допомоги Україні, але з погляду обсягів, які необхідні, це взагалі не так.

"Росія сконцентрувала на сході нашої країни всі можливі ресурси, з усіх своїх військових округів. Вони проводять приховану мобілізацію з 1 квітня. А ми не мілітарна держава, ми взагалі жили в іншому світі, вкладали гроші в розвиток", – зазначив він.

Подоляк переконаний, що якщо Європа підтримає будь-які проросійські концепції, зокрема щодо примусу України до територіальних поступок, це означатиме, що Європа вмирає.

Він вкотре наголосив, що будь-який так званий "Мінськ-3" – це відкладена на рік війна, яка означає набагато більше жертв і набагато більше ризиків для існування України.

"Тому що Росія, якщо не програє, почне накопичувати зброю, готувати резерви, проведе роботу над помилками, прибере генералів, які сьогодні дуже "ефективно" працюють, візьме молодих підполковників і полковників, які розуміють, як воювати, і ми отримаємо набагато кривавішу війну через рік. У нас немає шансів іти на компроміси й на поступки", - переконаний радник керівника ОП.

Тому, за його словами, Україні потрібен договір про гарантії безпеки.

"Питання гарантій – це питання правильного закінчення війни у Європі. Тобто ми повертаємося до ключового – готовності глобальної еліти брати на себе відповідальність. Тому що просто укласти альянс – це одна історія, а взяти відповідальність, наприклад на рубежі з Російською Федерацією, – це вже інше", – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Франція готова взяти на себе роль посередника у разі проведення відкритого діалогу між Україною і Росією.

Про це заявила сьогодні, 30 травня, міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна.

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