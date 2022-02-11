На його думку, це буде "результативний та насичений візит".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про очікування від візиту до України федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу за результатами зустрічі політичних радників лідерів "нормандського формату".

Єрмак нагадав, що візит канцлера Німеччини до України заплановано на 14 лютого.

"Я думаю, що це буде дуже змістовний і насичений візит. Перший візит канцлера до України, його перемовини з президентом Зеленським", - зазначив він.

Керівник ОП наголосив, що Україна сподівається на те, що Німеччина продовжить "відігравати одну із ключових ролей щодо мирного процесу", зокрема, як одна з країн-учасниць "нормандського формату".

"Тому ми сподіваємося, що зусилля, яких докладає Німеччина дійсно допоможуть Україні принести мир на нашу землю і повернути наші землі", - наголосив Єрмак.

Він також додав, що сьогодні разом із ним до Берліна прибула українська делегація на чолі з першим віце-прем’єр-міністром України – міністром економіки Юлією Свириденко.

"Вони обговорювали різні економічні питання, які, ми сподіваємося, зможуть остаточно узгодити президент України та канцлер Німеччини в понеділок", - підкреслив очільник Офісу президент.

На думку Єрмака, після цього у Шольца "будуть результативні перемовини в Москві".

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Україну з першим офіційним візитом відвідає федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Під час візиту Шольца відбудуться його переговори з президентом України Володимиром Зеленським.