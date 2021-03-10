Шевченко в черговий раз похвалив Лукашенка.

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко нецензурно розкритикував опозиційний білоруський Телеграм-канал Nexta і всіх супротивників Олександра Лукашенка, який називає себе президентом республіки. Таким чином він прокоментував недавнє розслідування Nexta про розкішні палаци Лукашенка.

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У своєму Телеграм-каналі Шевченко розмістив відверто ворожий пост, звернувшись до авторів каналу.

"Nexta - ви просто боягузливі пі****си. Всі хто на Батька ллють цю брехню, кінчені м*даки і виродки. Лукашенко від Народу, і для Народу. І ми разом, вам ще покажемо, як світом правити на благо простого Народу", - заявив він.

Не так давно Шевченко хвалився відвідуванням Мінська, де побував на заходах за участю Лукашенка. До цього нардеп прийшов на засідання Ради з дивним плакатом.

Про що йдеться у фільмі "Лукашенко. Золоте дно"

Журналісти Nexta розповіли про резиденції Лукашенка - як офіційні, так і "подаровані" близькими бізнесменами.

У фільмі перераховуються 18 об'єктів нерухомості, якими, за твердженням авторів, користується Лукашенко. Серед них - Палац Незалежності в Мінську, база відпочинку "Крупеніно" у Вітебській області і хутір "Віскулі" в Брестській області.

Описується парк з автомобілями за сотні тисяч і навіть мільйони доларів. Також стало відомо про літаки й вертоліт, на яких Лукашенко минулого року літав над Мінськом під час протестів.

За словами авторів стрічки, з 2014 року Євросоюз виділив білоруській владі 4 мільярди євро, велика частина яких пішла на особисті потреби Лукашенка.

У фільмі перераховані білоруські та зарубіжні бізнесмени - Михайло Гуцерієв, Ігор Макаров, Олексій Олексін, Павло Топузідіс, брати Каричі, які отримують ексклюзивні умови ведення бізнесу в обмін на цінні "подарунки" Лукашенка.

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Автор: УНІАН