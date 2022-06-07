Із повідомлення про санкції видалено згадку про блокування російських хмарних сервісів.

Євросоюз без пояснень послабив шостий пакетсанкцій проти Росії.

Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Спочатку Рада ЄС оголошує про блокування російських хмарних сервісів у шостому пакеті санкцій. Потім редагує повідомлення, видаляючи звідти згадки про хмарні технології", - зазначив він.

За словами Подоляка, наразі немає жодних уточнень чи пояснень від офіційних осіб.

"Ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати", - наголосив радник керівника ОП.

Як повідомляв УНІАН, 6 чеврня видання Politico написало, що США не послаблять санкції проти Росії в обмін на розблокування українських портів у Чорному морі. Видання нагадує, що Путін нещодавно заявляв, що РФ послабить блокаду українських портів, в обмін на зняття Заходом економічних санкцій з Москви.

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