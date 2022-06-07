У Росії придумали схему, як державним банкам обійти західні санкції і отримати доступ до заморожених активів. Для цього пропонується створювати окремі компанії і перекладати на них певні зобов'язання.
Як повідомили російські ЗМІ, план придумали в Мінекономрозвитку РФ. У ньому зазначено, що державні банки зможуть виділити окрему компанію і перевести на неї заморожене майно та інші активи. На цю ж фірму перекладуть зобов'язання перед іноземними особами з "недружніх держав". Компанії будуть платити за допомогою заблокованих коштів, завдяки чому банки з РФ отримають доступ до використання цих грошей і обійдуть санкції.
За словами старшого партнера ФБК Legal Олександра Єрмоленка, іноземні кредитори вимагатимуть кошти з юридичних осіб, на які переклали зобов'язання. А банки не будуть задіяні в судових процесах або арештах. Єрмоленко назвав схему повністю законною.
Нагадаємо, у багатьох західних країнах присутні заморожені російські активи. В Франції загальна сума перевищила $23 млрд, в Швейцарії — $7,5 млрд, а в США — понад $300 млрд. Штати вже розглядають можливість передати Україні заморожені гроші.
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