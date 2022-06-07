Для цього будуть створювати окремі юридичні особи.

У Росії придумали схему, як державним банкам обійти західні санкції і отримати доступ до заморожених активів. Для цього пропонується створювати окремі компанії і перекладати на них певні зобов'язання.

Як повідомили російські ЗМІ, план придумали в Мінекономрозвитку РФ. У ньому зазначено, що державні банки зможуть виділити окрему компанію і перевести на неї заморожене майно та інші активи. На цю ж фірму перекладуть зобов'язання перед іноземними особами з "недружніх держав". Компанії будуть платити за допомогою заблокованих коштів, завдяки чому банки з РФ отримають доступ до використання цих грошей і обійдуть санкції.

За словами старшого партнера ФБК Legal Олександра Єрмоленка, іноземні кредитори вимагатимуть кошти з юридичних осіб, на які переклали зобов'язання. А банки не будуть задіяні в судових процесах або арештах. Єрмоленко назвав схему повністю законною.

Нагадаємо, у багатьох західних країнах присутні заморожені російські активи. В Франції загальна сума перевищила $23 млрд, в Швейцарії — $7,5 млрд, а в США — понад $300 млрд. Штати вже розглядають можливість передати Україні заморожені гроші.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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