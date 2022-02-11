Позиція Євросоюзу щодо продовження діяльності в Україні не змінилася, зазначило дипломатичне джерело.

Європейський Союз не проводить евакуацію дипломатичних співробітників Представництва ЄС у Києві.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило обізнане дипломатичне джерело.

За словами джерела, позиція Євросоюзу не змінилася і на цю мить не було рекомендації європейським дипломатам покинути Україну.

"Станом на даний час, за моїми даними, жодних змін у позиції ЄС з цього приводу не було, як це кілька разів повторювалося в рамках різних заходів з січня, і про що ви вже знаєте", - зазначив співрозмовник агентства.

При цьому, він зауважив, що коли така зміна відбудеться, то про це буде окремо повідомлено.

Як сказав сьогодні на брифінгу у Брюсселі речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано, що у питанні евакуації кожна країна має свою власну мотивацію і критерії при ухваленні рішення, чи їхні громадяни потребують такої евакуації.

"Що стосується країн Євросоюзу, ми продовжуємо нашу діяльність в Україні, як ми це робили і в минулому. Очевидно, що ми занепокоєні, що ми відстежуємо розвиток подій дуже уважно", - зазначив Стано.

За його словами, відбувається планування дій на випадок надзвичайних ситуацій, але станом на зараз ЄС підтримує нормальну діяльність в Україні, як це відбувалося з початку кризи у 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, у січні Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів їхніх сімей з посольства у Києві. Зазначалося, що таке рішення було прийнято через загрозу воєнних дій Росії.

У відповідь на таке рішення США, віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляв, що Євросоюз не планує евакуацію співробітників Представництва в Києві.

10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони мають негайно залишити країну, оскільки Росія продовжує погрожувати вторгненням.

Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може розпочати нове вторгнення в Україну у будь-який момент, у тому числі під час зимових Олімпійських ігор.

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