Зеленський запровадив санкції проти екс-голови ОП Андрія Богдана

Також санкції введено ще проти чотирьох осіб.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти колишнього очільника Офісу президента Андрія Богдана. Відповідний документ №358/2026 опубліковано на сайті глави держави.

Цим указом передбачається увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Йдеться про застосування санкцій до фізичних осіб. У відповідному переліку їх п’ятеро. Перший у списку - Богдан.

Санкції щодо нього передбачають, зокрема, позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України.

За що ці санкції та кого ще стосуються

"Санкції застосовані щодо українського юриста Андрія Богдана, українського бізнесмена, соратника та партнера підсанкційного Віктора Медведчука Богдана Пукіша, російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій, Алана Кірюхіна, функціонерів-пропагандистів олімпійського спорту РФ Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі", - йдеться в указі.

В тексті документу зазначається, що дії цих осіб загрожують національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

Обмежувальні заходи, зокрема, передбачають позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, заборону участі в приватизації та оренді державного майна.

Санкції застосовані на 10 років, за винятком безстрокового позбавлення державних нагород України.

Богдан і ОП

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого 2020 року Зеленський призначив Андрія Єрмака на посаду керівника Офісу глави держави. Перед цим Зеленський звільнив Андрія Богдана - з посади керівника ОП.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Богдан опублікував фотоколаж зі своїм зображенням та коротким підписом. Колаж був присвячений Дню святого Валентина. На зображенні було написано: "Мене важко знайти, легко втратити і неможливо забути".

