Справа Тимошенко: суд відмовився арештувати майно народної депутатки

Водночас арешт накладено на майно її чоловіка.

Вищий антикорупційний суд України частково задовольнив клопотання сторони захисту не арештовувати кошти на рахунку нардепки Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Про це стало відомо з трансляції судового засідання на YouTube-каналі "Суспільне".

Водночас суддя арештував майно Олександра Тимошенко, чоловіка Юлії Тимошенко. Також він наклав арешт на те майно, яке правоохоронці вилучили під час обшуків у народної депутатки.

Після оголошення рішення, адвокат народної депутатки заявив, що сторона захисту не згодна з рішенням суду. За його словами, рішення судді будуть оскаржувати.

Справа Тимошенко - що відомо

Нагадаємо, 14 січня НАБУ і САП оголосили про підозру народній депутатці Юлії Тимошенко. Її підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, Тимошенко домовлялася не про одноразові голосування за винагороду, а про систематичну роботу, яка передбачала виплати наперед.

Пізніше ВАКС вирішив застосувати до лідерки політичної партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 33 млн 280 тис грн. Також суд постановив Тимошенко здати закордонні паспорти, щоразу з’являтися до суду або Національного антикорупційного бюро в разі виклику, не виїздити з Києва та області без дозволу слідчих чи суду та не спілкуватися з рядом народних депутатів.

