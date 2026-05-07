Дрон із Польщі привернув увагу Пентагону під час навчань Balikatan 2026

Польський безпілотник Tiguar M пройшов випробування спецназу США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Під час міжнародних навчань Balikatan 2026 американські сили спеціального призначення протестували польський безпілотник Tiguar M, розроблений компанією uAvionics. Випробування проходили в рамках спільних маневрів США та Філіппін в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Як зазначається в публікації INN Poland, увага з боку американських "Зелених беретів" сама по собі вважається значущою подією для польського розробника. Навчання Balikatan орієнтовані на дії на великих відстанях і в складних острівних умовах, тому техніка, що бере участь, повинна мати високу автономність, дальність польоту та можливість експлуатації без класичних аеродромів.

За даними виробника, Tiguar M являє собою модульний безпілотний комплекс, який можна швидко розбирати та збирати в польових умовах. Підготовка апарату до запуску займає близько двох хвилин.

Безпілотник оснащений крилом розмахом 4,1 метра, має максимальну злітну масу 25 кілограмів і здатний нести корисне навантаження до 11 кілограмів. У стандартну конфігурацію входить оптико-електронна система uSEEKER з 30-кратним оптичним збільшенням і тепловізійним модулем.

Tiguar M може запускатися з катапульти, що дозволяє використовувати його без повноцінної злітної смуги. Згідно із заявленими характеристиками, апарат здатний перебувати в повітрі понад 20 годин, розвивати крейсерську швидкість близько 90 км/год і виконувати завдання на відстані понад 1800 кілометрів.

Компанія uAvionics була створена випускниками наукового гуртка MelAvio при Варшавському політехнічному університеті. Спочатку команда брала участь в австралійському конкурсі UAV Outback Challenge, присвяченому автономним рятувальним місіям.

У матеріалі зазначається, що участь у Balikatan 2026 не означає автоматичного експортного контракту, проте надає польським розробникам можливість продемонструвати свої технології американським військовим. Польща отримала статус спостерігача на цих навчаннях у 2025 році.

Військове співробітництво США та Польщі

Зазначимо, що американські війська, які виводять з Німеччини, можуть бути перекинуті до Польщі, заявив заступник міністра оборони країни Павло Залевський. Наразі ведуться активні консультації з цього питання.

