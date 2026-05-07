Дрон із Польщі привернув увагу Пентагону під час навчань Balikatan 2026

Під час міжнародних навчань Balikatan 2026 американські сили спеціального призначення протестували польський безпілотник Tiguar M, розроблений компанією uAvionics. Випробування проходили в рамках спільних маневрів США та Філіппін в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Як зазначається в публікації INN Poland, увага з боку американських "Зелених беретів" сама по собі вважається значущою подією для польського розробника. Навчання Balikatan орієнтовані на дії на великих відстанях і в складних острівних умовах, тому техніка, що бере участь, повинна мати високу автономність, дальність польоту та можливість експлуатації без класичних аеродромів.

За даними виробника, Tiguar M являє собою модульний безпілотний комплекс, який можна швидко розбирати та збирати в польових умовах. Підготовка апарату до запуску займає близько двох хвилин.

Безпілотник оснащений крилом розмахом 4,1 метра, має максимальну злітну масу 25 кілограмів і здатний нести корисне навантаження до 11 кілограмів. У стандартну конфігурацію входить оптико-електронна система uSEEKER з 30-кратним оптичним збільшенням і тепловізійним модулем.

Tiguar M може запускатися з катапульти, що дозволяє використовувати його без повноцінної злітної смуги. Згідно із заявленими характеристиками, апарат здатний перебувати в повітрі понад 20 годин, розвивати крейсерську швидкість близько 90 км/год і виконувати завдання на відстані понад 1800 кілометрів.

Компанія uAvionics була створена випускниками наукового гуртка MelAvio при Варшавському політехнічному університеті. Спочатку команда брала участь в австралійському конкурсі UAV Outback Challenge, присвяченому автономним рятувальним місіям.

У матеріалі зазначається, що участь у Balikatan 2026 не означає автоматичного експортного контракту, проте надає польським розробникам можливість продемонструвати свої технології американським військовим. Польща отримала статус спостерігача на цих навчаннях у 2025 році.

Військове співробітництво США та Польщі

Зазначимо, що американські війська, які виводять з Німеччини, можуть бути перекинуті до Польщі, заявив заступник міністра оборони країни Павло Залевський. Наразі ведуться активні консультації з цього питання.

