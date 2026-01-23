За Тимошенко внесли заставу, - ВАКС

За керівницю фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко внесли грошову заставу, передбачену рішенням суду про запобіжний захід щодо неї. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
"Кошти надійшли у повному обсязі від заставодавця", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, суд визначив заставу у розмірі 33,2 млн гривень.
Також у пресслужбі ВАКС поінформували, що у понеділок, 26 січня о 12:55 розпочнеться розгляд апеляційної скарги Тимошенко на рішення суду першої інстанції щодо запобіжного заходу.
У чому підозрюють Тимошенко
Як повідомляв УНІАН, керівниці депутатської фракції парламенту Юлії Тимошенко було повідомлено про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.
За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.
Слідство стверджує, що йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках – щодо утримання або неучасті в голосуванні.
16 січня для Тимошенко було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33 млн 280 тис грн. Суд також зобов’язав лідерку "Батьківщини" здати закордонні паспорти, щоразу з’являтися до суду або Національного антикорупційного бюро в разі виклику, не виїздити з Києва та області без дозволу слідчих чи суду, не спілкуватися з низкою народних депутатів тощо.
Також вона повідомила, що оскаржуватиме цей запобіжний захід в апеляційній палаті ВАКС: "Ми підемо в апеляцію і будемо доводити, що це політичне кілерство на передодні виборів"
Окрім того, вона сказала, що не може сама внести заставу, оскільки її кошти на рахунках є заблокованими і що буде звертатися до друзів і колег за допомогою для внесення застави.