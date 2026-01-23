За Тимошенко внесли заставу, - ВАКС

Понад 33 мільйои гривень надійшли на рахунок Вищого антикорупційного суду.

За керівницю фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко внесли грошову заставу, передбачену рішенням суду про запобіжний захід щодо неї. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

"Кошти надійшли у повному обсязі від заставодавця", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, суд визначив заставу у розмірі 33,2 млн гривень.

Також у пресслужбі ВАКС поінформували, що у понеділок, 26 січня о 12:55 розпочнеться розгляд апеляційної скарги Тимошенко на рішення суду першої інстанції щодо запобіжного заходу.

У чому підозрюють Тимошенко

Як повідомляв УНІАН, керівниці депутатської фракції парламенту Юлії Тимошенко було повідомлено про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Слідство стверджує, що йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках – щодо утримання або неучасті в голосуванні.

16 січня для Тимошенко було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33 млн 280 тис грн. Суд також зобов’язав лідерку "Батьківщини" здати закордонні паспорти, щоразу з’являтися до суду або Національного антикорупційного бюро в разі виклику, не виїздити з Києва та області без дозволу слідчих чи суду, не спілкуватися з низкою народних депутатів тощо.

Також вона повідомила, що оскаржуватиме цей запобіжний захід в апеляційній палаті ВАКС: "Ми підемо в апеляцію і будемо доводити, що це політичне кілерство на передодні виборів"

Окрім того, вона сказала, що не може сама внести заставу, оскільки її кошти на рахунках є заблокованими і що буде звертатися до друзів і колег за допомогою для внесення застави.

