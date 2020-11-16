Українське відеопривітання демонструє всі об’єкти матеріальної та нематеріальної спадщини України зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Президент України Володимир Зеленський запустив міжнародний флешмоб відеопривітань з нагоди 75-річчя ЮНЕСКО.

Як повідомляє прес-служба Офісу глави держави, метою флешмобу є привернути увагу до діяльності Організації та підтримати її цінності.

Його ініційовано за участі Національної комісії у справах ЮНЕСКО в Україні.

«Україна запрошує всі країни – члени ЮНЕСКО підтримати флешмоб і публікувати на офіційних каналах та в соціальних мережах відеоролики про значення організації для кожної держави», - йдеться у повідомленні.

Українське відеопривітання демонструє всі об’єкти матеріальної та нематеріальної спадщини України зі списку Світової спадщини ЮНЕСКО. До його переліку віднесені: Софійський собор, Києво-Печерська лавра, Резиденція митрополитів Буковини та Далмації (Чернівці), ансамбль історичного центру Львова та ансамбль собору Св. Юра, геодезична Дуга Струве, дерев’яні церкви Карпатського регіону в Україні та Польщі, стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора, букові праліси та давні ліси Карпат. До нематеріальної спадщини увійшли: традиція косівської розписної кераміки, козацькі пісні Дніпропетровщини, петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості.

У прес-службі президента зауважили, що цей відеоролик було записано до того, як Зеленський отримав позитивний тест на COVID-19.

Відеозвернення Зеленського з нагоди 75-річчя ЮНЕСКО

Раніше сьогодні, 16 листопада, президент Зеленський оприлюднив відеозвернення з нагоди 75-річчя ЮНЕСКО. В ньому глава держави заявив, що Україна високо цінує важливу місію цієї організації для укорінення ідеї захисту миру в світі.

За словами президента, «ми, українці, добре розуміємо мудрість цих слів зі Статуту ЮНЕСКО».

Організація ЮНЕСКО

ЮНЕСКО – спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй у галузі освіти, науки і культури. Статут ЮНЕСКО був підписаний 16 листопада 1945 року. Україна приєдналася до організації у 1954-му і з того часу бере активну участь у її діяльності.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська