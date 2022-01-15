Решта братимуть участь онлайн. Такі обмеження кількості учасників пов'язані з карантинними нормами проведення заходів.

Україну на сесії ПАРЄ, яка відбудеться 24-28 січня, безпосередньо представлятимуть лише п'ятеро делегатів, решта братимуть участь онлайн.

Про це повідомив в Telegram народний депутат від "Європейської солідарності", член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

"У Страсбурзі на засіданнях зможуть бути присутніми: Марія Мезенцева, Євгенія Кравчук, Сергій Соболєв, я (Олексій Гончаренко) як доповідач і ще один член Секретаріату", - зазначив він.

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За словами Гончаренка, такі обмеження кількості учасників пов'язані з карантинними нормами проведення заходів.

Українська делегація:

До складу постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи входять 27 народних депутатів з різних фракцій, очолює її Марія Мезенцева (фракція "Слуга народу").

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