Пристайко наголосив, що Україна робить усе, щоб загострення ситуації не сталося.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко переконаний, що українська влада знайшла баланс між підготовкою до протистояння з РФ та зберіганням спокою.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю виданню ВВС News Україна.

"Я вважаю, що баланс правильний між тим, щоб зберігати спокій і готуватися протистояти, він зараз знайдений і його треба триматися", - сказав Пристайко.

Читайте такожУ Росії наразі немає достатніх сил для вторгнення уздовж всього кордону - Кулеба

Реагуючи на повідомлення з-за кордону про плани Росії щодо наступу на Україну, посол зазначив:

"У мене немає підстав не довіряти керівництву, моїм друзям і колегам-міністрам, які займаються цим безпосередньо. Я впевнений, що з Києва видно ближче, що відбувається".

"Перший перехід російського солдата через наш кордон - це вже достатня підстава, щоб розуміти, що це почалося", - сказав посол у відповідь на запитання про те, що буде критичною точкою загострення ситуації, після якої доведеться вживати безпосередніх заходів.

Він наголосив, що Україна разом з міжнародними партнерами робить усе, щоб цього не відбулося.

Нагадаємо, у понеділок лідери США та Європи узгодили спільний план дій на випадок вторгнення Росії в Україну. Прем'єр-міністр Борис Джонсон навів "похмурі" дані британської розвідки, що Росія планує блискавичний наліт на Київ.

Вас також можуть зацікавити новини: