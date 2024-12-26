Росія може використати цей час для підготовки до нового нападу.

Говорити про перемовини зараз, коли Росія "по факту, скажімо, має ініціативу на фронті", є дуже небезпечною риторикою.

Про це в інтерв’ю "LB live" сказав Роман Костенко, полковник Служби безпеки України, військовий, народний депутат. Відповідаючи на запитання щодо того, чи може Україна зробити певну паузу для накопичення ресурсів та вирішення питання з мобілізацією, якщо США запропонують нам "заморозити" війну, не визнаючи де-юре окуповані території України російськими, Костенко висловив думку, що "вони все ж таки будуть схиляти нашу владу до виконання отих Стамбульських домовленостей, які начебто підписали представники влади".

"І для них це історія буде більше навіть не про території, а про, що вони скажуть: "Ну, так, у нас там в Конституції Запорізька, Херсонська - ми їх залишимо в тих, які вони є. Можливо, віддамо вам Енергодар… Кінбурнську косу, наприклад… А ви натомість не йдете до НАТО, ви зменшуєте свою армію", - сказав він.

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Опісля, додав депутат, коли все це буде виконано, через півроку "вони підтягнуться, у них же обмежень ніяких не буде". "Вони підтягнуть, зроблять більше зброї, вони підготують більше людей, прийдуть і захоплять… Вони привід знайдуть. Вони його самі зроблять, цей привід", - зауважив парламентар.

Так, підкреслив Костенко, це "дуже небезпечна риторика - зараз говорити про перемовини, коли Росія по факту, скажімо, має ініціативу на фронті".

"І плюс її союзники ще поруч з нею досить сильні. Як Північна Корея, Іран десь їй допомагає. Китай, який ресурси у неї закуповує. Індія… Тому кошти в них будуть на війну", - підкреслив депутат.

Він наголосив, що таким чином, якщо хтось думає, що якщо він зараз не піде на війну, і вона швидко закінчиться, то це сумнівно.

"Якщо вона й закінчиться, це буде закінчення війни з очікуванням того, що скоро вона знову почнеться, і ми втратимо набагато більше, ніж уже втратили", - сказав Костенко.

Переговори з РФ

Раніше командувач Сил оборони Естонії Андрус Мерило висловив думку, що під час агресії проти України Росія домоглася принаймні однієї важливої мети - нормалізувала окупацію чужих територій.

За його словами, встановивши контроль на частиною суверенної української території, Москва надіслала решті світу чіткий сигнал про те, що окупація чужих земель є нормальним явищем.

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