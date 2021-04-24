Рішення перенесли через відсутність відповідної статті Регламенту.

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи переніс розгляд питання щодо запровадження дисциплінарних санкцій проти члена української делегації Олексія Гончаренка, який показав прострелений український прапор на засіданні ПАРЄ.

Про це у Facebook повідомила голова української делегації Марія Мезенцева.

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Рішення перенесли через відсутність відповідної статті Регламенту.

Мезенцева зауважила, що делегація не вбачає порушень, адже прапори інших держав неодноразово з’являлися на екрані під час онлайн включень. Вона додала, що Гончаренко виконав прохання військових.

«Також члени делегації підтримали Олексія на засіданнях всіх політичних груп. Тому позиція в нас – єдина», – наголосила Мезенцева.

Що відбулося

20 квітня президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Хендрік Демс попередив про можливість застосування до народного депутата України Олексія Гончаренка (фракція «Європейська солідарність») дисциплінарних санкцій.

Він показав прапор України з дірками від російських куль. «Прапор бійця, який воював на Донбасі. І після цього президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив мій виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями!» - зазначив Гончаренко.

Що передувало

У Парламентській асамблеї Ради Європи не включили до порядку денного весняної сесії, яка розпочалась сьогодні у Страсбурзі, питання про загрозу миру у Європі з боку Росії.

Водночас українська делегація запропонувала розглянути питання про загрозу миру у Європі з боку РФ, але воно не було включене до порядку денного сесії.

Голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева заявила, що наразі кордони оточують Україну близько 100 тисяч російських військових, постійно порушується режим припинення вогню на Донбасі.

З огляду на те, що дебати з цієї теми не включені до порядку денного сесії, вона запропонувала делегатам ПАРЄ підписати заяву з приводу збільшення кількості російських військ на кордоні з Україною.

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Автор: Яна Ставська