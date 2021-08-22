Зеленський сподівається, що, можливо, після цього з'являться "більш конкретні речі".

У Києві завтра, 23 серпня, міністр енергетики України Герман Галущенко, міністр енергетики США Дженніфер Гренголм і міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр обговорять ситуацію з запуском "Північного потоку-2" і транзитом російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві.

Читайте такожМеркель: ми виступаємо за нові санкції, якщо Росія намагатиметься використати "Північний потік-2" як зброю

"На сьогодні, я думаю, що ніхто не буде сперечатися, що основні ризики через добудову "Північного потоку-2" серед усіх країн нестиме Україна. Ми дійсно обговорювали з пані канцлером питання про продовження договору про транзит газу через територію України після 2024 року, але поки я вважаю, що це дуже спільні речі", - сказав Зеленський.

За його словами, 23 серпня відбудеться важлива зустріч.

"Зустрічатимуться три міністри енергетики - Сполучених Штатів, України та Німеччини, і може там з'являться більш конкретні речі", - додав Зеленський.

Візит Меркель в Україну:

22 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель прибула до Києва, де відбулася її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський розповів, про що йшла мова на переговорах з Меркель.

Мера Києва Віталія Кличка не пустили зустрічати Меркель в аеропорту "Бориспіль".

Меркель заявила, що виступає за нові санкції, якщо Росія буде намагатися використовувати "Північний потік-2" в якості зброї.

Автор: Віталій Саєнко