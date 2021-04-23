Голова української делегації в ТКГ наголошує, що Україна повинна продовжувати захищати власні національні стратегічні інтереси.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявляє, що відвід російських військ від кордону України не змінює намірів Російської Федерації диктувати Україні зовнішню політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кравчук заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я думаю, що головне - відвід військ, привід військ, вибачте, не змінює стратегічної політики Росії загалом", - заявив Кравчук.

Він згадав, як у 1993 році на той момент президент РФ Борис Єльцин ознайомив його з документом про зовнішню політику РФ, у якому сказано, що Україна перебуває й надалі буде залишатися у "системі стратегічних відносин Росії".

"Сьогодні відводять війська, завтра їх можуть назад повернути, - політика Росії залишається такою, що, по-перше, Україна повинна бути у системі стратегічних відносин Росії, а по-друге, Україна має виконувати волю Росії, куди їй вступати, з ким заключати угоди, тобто вона повинна рахуватися з Росією, формуючи свою зовнішню і внутрішню політику", - сказав Кравчук.

Голова української делегації в ТКГ наголошує, що Україна повинна продовжувати захищати власні національні стратегічні інтереси України.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

Згодом з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

22 квітня в РФ заявили, що починають відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня.

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Автор: Віталій Саєнко