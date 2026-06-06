Сибіга: Путін відмовився від переговорів, втративши шанс вийти з провальної для нього війни

Становище Росії погіршуватиметься, а поразки ставатимуть дедалі принизливішими, попередив міністр.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що відмова ініціатора війни Володимира Путіна погодитись на прямі переговори з президентом України Володимиром Зеленським обернеться для кремлівського диктатора поганими наслідками. Як наголосив глава МЗС в мережі X, жодних хороших новин для росіян.

"Відкинувши пропозицію президента Зеленського щодо прямих мирних переговорів, Путін втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни", - відзначив Сибіга.

На його переконання, далі для Росії все буде тільки гірше, оскільки втрати на полі бою невпинно зростатимуть, а поразки ставатимуть дедалі принизливішими.

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"Економіка зануриться ще глибше в рецесію. Буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найменш захищених верствах населення", - підкреслив Сибіга

Далекобійні удари в російському тилу посилюватимуться

Водночас, як зауважив міністр, у Росії вже немає безпечних місць, які не зазнають далекобійних санкцій України. І їхня інтенсивність лише зростатиме.

Разом з тим, міжнародний тиск не ослабне – він ставатиме тільки жорсткішим. Зокрема, це включатиме використання заморожених активів, заборони на в'їзд та неминучу відповідальність за злочини.

Путін не досягне своєї мети у війні проти України

"Усе це через те, що кремлівський фанатик прагне за будь-яку ціну втриматися при владі й готовий пожертвувати майбутнім власної країни та вбити мільйони людей заради своїх безумних ілюзій", - заявив глава МЗС.

Також, за словами міністра, усе це тому, що Путін не хоче визнати просту істину: він ніколи не досягне своїх цілей на полі бою. "Йому краще облишити марні сподівання на падіння України, зменшення підтримки з боку її партнерів чи послаблення тиску на Росію", - заявив міністр.

Як вважає Сибіга, Росії все одно доведеться погодитися на дипломатичне врегулювання, але умови будуть набагато гіршими.

Міністр підсумував, що ця відмова Путіна від миру має призвести до значного посилення міжнародного тиску на Росію та збільшення підтримки України.

Відкритий лист Зеленського - реакція Путіна

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Зеленський написав перший за час повномасштабної війни відкритий лист Путіну із закликом завершити війну та перейти до прямих переговорів на рівні лідерів.

Своєю чергою, Путін заявив, що лист Зеленського містить "елементи хамства". На думку Путіна, метою цього листа є створення умов, щоб їхня зустріч була неможливою. При цьому, російський диктатор не бачить сенсу зустрічатися з Зеленським.

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