Ще дві країни допоможуть купувати зброю для України: дали гроші на ракети для Patriot

Загалом до програми закупівлі зброї для України доєдналися вже 24 країни.

Румунія та Хорватія приєдналися до програми PURL та оголосили про перші внески. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

"Дякую Румунії й Хорватії за приєднання до PURL та оголошення перших внесків у програму. Це важлива ініціатива, яка дає змогу купувати американську зброю і посилювати наш захист. Зокрема, це ракети для "Петріотів" та інші необхідні нам засоби", – написав Зеленський.

Він додав, що з моменту започаткування програми у серпні, до неї вже приєдналися 24 країни: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Іспанія, Люксембург, Португалія, Словенія, Польща, Австралія, Греція, Нова Зеландія, Північна Македонія, Чорногорія, Румунія та Хорватія.

"Загальна сума внесків склала $4,3 млрд, з них лише за грудень – майже $1,5 млрд. Завдяки цьому вдалося сформувати вже вісім пакетів допомоги і зараз триває наповнення ще двох. Дякуємо кожному, хто допомагав Україні в цьому році й підтримуватиме у 2026. Наближаємо мир і гарантовану безпеку для України та всієї Європи", – додав Зеленський.

Програма PURL: що відомо

У листопаді генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна щомісяця отримує озброєння близько на 1 млрд доларів за програмою PURL. Він тоді зазначив, що Європа буде продовжувати постачати обладнання з власних запасів. Втім, після понад 3 років війни ці запаси почали вичерпуватися.

У Румунії напередодні повідомили про приєднання для програми PURL з внеском у розмірі 50 млн євро. Як зазначила міністр закордонних справ країни Оана Цою, цей внесок "сприятиме досягненню тривалого миру в Україні шляхом зміцнення її потенціалу".

