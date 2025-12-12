Пакет зокрема включає американські системи ППО.

Поставки американської зброї в Україну через механізм швидкої допомоги PURL за підсумками року складуть близько 5 мільярдів доларів. Про це в інтервʼю "Суспільному" повідомила заступниця генерального секретаря НАТО Радмила Шекерінська.

Вона зазначила, що йдеться про системи ППО, боєприпаси та критичні запчастини. Також, за її словами, програма PURL забезпечує найбільш нагальні потреби України.

"Левова частка засобів протиповітряної оборони надходить в Україну саме через PURL — це буквально різниця між життям і смертю", – сказала вона.

Відео дня

За словами посадовиці, логістика до України працює цілодобово через хаби у Польщі та Румунії. А фінансування пакетів здійснюють європейські союзники, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Також Шекерінська зазначила, що попри значні постачання, Києву "завжди потрібно більше ППО". А оборонна промисловість країн НАТО збільшує виробництво, щоб покрити цей дефіцит, додала посадовиця.

Програма PURL: що відомо

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна щомісяця отримує озброєння близько на 1 млрд доларів за програмою PURL. За його словами, Європа буде продовжувати постачати обладнання з власних запасів. Втім, після 3-4 років війни ці запаси зменшуються, зауважив Рютте.

Також ЗМІ раніше дізналися, що США тиснуть на Грецію, аби та доєдналася до програми PURL. Греції запропонували підписати рамкову угоду, щоб продемонструвати свою прихильність, залишивши питання про суму внеску на потім.

Вас також можуть зацікавити новини: