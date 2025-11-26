За словами генсека НАТО, така ініціатива важлива для захисту України.

До кінця року Україна може отримати військову допомогу на суму у 5 млрд доларів від союзників за програмою підтримки PURL. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає El Pais.

"До України надходить надзвичайно важливе обладнання. Європейські країни зробили значний внесок протягом останніх кількох років, але є певні можливості, які можуть забезпечити лише США. Президент (США Дональд - ред.) Трамп погодився забезпечити фінансування американської зброї Канадою та європейськими союзниками", - додав він.

Рютте зауважив, що Україна кожного місяця отримує озброєння близько на 1 млрд доларів.

"Я дуже радий, що Іспанія також вирішила підтримати цю ініціативу. ​Це важливо для захисту України, для порятунку життів невинних українців та для захисту інфраструктури, на яку спрямовані російські безпілотники та ракети. Це також гарантує, що Україна може здійснювати власні атаки, і запобігає успіху Росії", - запевнив генсек НАТО.

За його словами, до кінця року Україна отримає приблизно 5 млрд доларів військової підтримки, що означатиме близько 1 млрд доларів щомісяця.

"Ми на шляху до постачання всієї зброї до України. Але це стосується не лише ініціативи PURL. Є також чеська ініціатива щодо боєприпасів, а також зусилля Литви та Данії щодо закупівлі обладнання оборонної промисловості в України", - нагадав Рютте.

Він зауважив, що країни Європи будуть продовжувати постачати обладнання з власних запасів, однак після 3-4 років війни ці запаси зменшуються, проте постачання досі можливі.

Що відомо про програму PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) є спільною програмою США та НАТО, яка дозволяє Україні отримувати американську зброю коштом країн-партнерів, які є членами Альянсу.

У межах програми Україна надає перелік пріоритетних потреб у зброї, а партнери фінансують купівлю перерахованого у США.

Також PURL суттєво пришвидшує постачання зброї. Закупівлі проходять не шляхом замовлення, а з наявних запасів США. Крім того, механізм дозволяє передавати Україні ту зброю, яка необхідна саме зараз.

Зброя для України - останні новини

