Румунія виділить 50 млн євро на оборону України за механізмом PURL

Внесок Румунії в PURL сприятиме досягненню тривалого миру в Україні, запевнили в МЗС країни.

Румунія приєднається до механізму підтримки оборони України PURL, яку координують США та яку підтримали інші європейські партнери. Про це повідомила міністр закордонних справ країни Оана Цою.

За її словами, уряд Румунії прийняв рішення приєднатися до держав, які підтримують пропозицію США щодо "Пріоритетного списку придбань для оборони України" з внеском у розмірі 50 млн євро, разом з іншими європейськими союзниками та іншими державами, які підтримують Україну.

"Внесок Румунії в PURL сприятиме досягненню тривалого миру в Україні шляхом зміцнення її потенціалу. Участь Румунії в механізмі PURL під егідою США безпосередньо сприяє зміцненню регіональної безпеки і повністю відповідає зобов'язанням Румунії в рамках НАТО та стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки", - додала Цою.

Міністр зазначила, що завдяки зусиллям президента Дональда Трампа, європейських лідерів та українського президента Володимира Зеленського нещодавний діалог у США дав новий поштовх для досягнення справедливого і тривалого миру.

"Румунія сприяє європейському та союзницькому дипломатичному діалогу, а також спільним зусиллям, спрямованим на створення значних гарантій безпеки як для України, так і для регіону", - запевнила дипломат.

Раніше віцепрезидент німецького Бундестагу Омід Нуріпур різко звернувся до Мерца щодо передачі Україні ракет Taurus. За його словами, відмова надати Україні крилаті ракети коштує людських життів.

"Недостатньо підтримувати президента України в телефонних розмовах. ЄС повинен посилити тиск на Путіна. Путін - єдиний, хто може негайно припинити цю жахливу війну. Без тиску він не поступиться", - зазначив Нуріпур.

Також повідомлялось, що Франція вперше передасть Україні SAMP/T NG новітньої версії. Зокрема компанія Thales підтвердила введення системи SAMP/T NG в експлуатацію у Франції та Італії, а перші поставки комплексів заплановані саме на 2026 рік.

