Головним партнером України у питанні посилення обороноздатності залишаються США, зазначив очільник МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не планує розкривати деталі переговорів з міжнародними партнерами щодо постачання озброєння Україні, оскільки зброя любить тишу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

За його словами, провідним партнером, який допомагає посилювати нашу армію та обороноздатність, залишаються Сполучені Штати.

"Допомога включає постачання озброєнь та військової техніки, обладнання, боєприпасів, кораблів, серед яких патрульні катери типу "Айленд", човни і запасні частини до них, багатоцільових легкових автомобілів високої прохідності, протитанкових ракетних комплексів, засобів контрснайперської боротьби, розвідки, радіоелектронної боротьби, приладів нічного бачення, оптичних засобів, засобів зв'язку, медичного майна, боєприпасів до стрілецької зброї різних калібрів. Все це спрямовано на оборону України", – сказав Кулеба.

Читайте також"Америка повинна робити більше": сенатор про військову підтримку України з боку СШАПри цьому, загальний обсяг матеріально-технічної допомоги США у 2021 році склав понад 130 мільйонів доларів. Цього року США передали ВМС ЗСУ чотири катери типу "Айленд". Ще один катер готується до передачі.

Також Кулеба сказав, що Канада залишається надійним другом і партнером України, який постачає обладнання для розмінування і транспортні засоби, медичне та інше спорядження, автомобілі Ford Ranger і Ford Transit, дефібрилятори та інші засоби.

Крім того, він назвав важливою співпрацю України з Великою Британією, з якою 12 листопада було формалізовано угоду про підтримку розвитку спроможностей Військово-морських сил ЗСУ.

Міністр додав, що з Україною співпрацює і низка інших країн у військово-технічній сфері щодо зброї та обладнання.

"Зброя, як і гроші, любить тишу. Тому подальші деталі розголошувати не стану. Хочу лише запевнити, що всюди у світі ми, дипломати, шукаємо та знаходимо все те, що робить нашу армію сильнішою, а отже стримує Росію від наступу", – підкреслив Кулеба.

Раніше посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова повідомила, що у Конгресі США можуть збільшити розмір військової допомоги українській державі до 300 млн доларів на 2022 фіскальний рік.

Автор: Віталій Саєнко