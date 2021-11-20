Сполучені Штати передали Києву патрульні катери для посилення Військово-морських сил України.

Корабель з двома переобладнаними патрульними катерами класу Island, що раніше використовувалися береговою охороною США, призначеними для посилення ВМС України, в суботу перетнув протоку Дарданелли, прямуючи до Одеси.

Американський військовий корабель з двома патрульними катерами на борту вийшов з Балтімора 8 листопада. Українські моряки вже пройшли підготовку для роботи на американських судах в США. У 2019 році Україна вже отримала два подібних катери, повідомляє "Голос Америки".

Поставка катерів була здійснена в рамках реалізації пакету заходів безпеки для України, якій, починаючи з 2014 року, Сполучені Штати надали допомогу в сумі понад 2,5 млрд доларів, повідомило Посольство США в Києві.

Цього літа Держдепартамент США схвалив потенційний продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання на суму близько 600 млн доларів.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗСУ увійшли перші два патрульних катери класу Island, які отримали назви "Старобільськ" та "Слов'янськ". Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.

У складі Військово-Морських сил Збройних сил України до кінця поточного року буде сформовано дивізіон з п'яти швидкохідних патрульних катерів типу Island, переданих Україні в рамках двостороннього співробітництва з США.

Автор: Вікторія Токарєва