Документ представлять українцям до кінця цього року.

Президент Володимир Зеленський готує внутрішній план для України на час війни. Він доручив органам влади розробити пропозиції, які допоможуть країні вистояти.

Про це повідомили ВВС Україна кілька джерел у владі. Цей документ не є альтернативною плану перемоги. Його мають підготувати та представити українцям до кінця 2024 року.

Як вказується, план дій стосуватиметься внутрішніх рішень у сфері ВПК, оборони, економіки, соціальної політики та інших. Йдеться про кроки, які має виконати сама Україна.

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"Мета – зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни", - зазначив співбесідник.

План перемоги України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Зеленський представив план перемоги у парламенті 16 жовтня. Він складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повністю розкривати вміст плану перемоги України публічно не будуть.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати підтримують справедливий мир в Україні.

Серед союзників немає повної згоди щодо "плану перемоги" Володимира Зеленського, але іншого ніхто й не очікував, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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