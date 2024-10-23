Президент Володимир Зеленський готує внутрішній план для України на час війни. Він доручив органам влади розробити пропозиції, які допоможуть країні вистояти.
Про це повідомили ВВС Україна кілька джерел у владі. Цей документ не є альтернативною плану перемоги. Його мають підготувати та представити українцям до кінця 2024 року.
Як вказується, план дій стосуватиметься внутрішніх рішень у сфері ВПК, оборони, економіки, соціальної політики та інших. Йдеться про кроки, які має виконати сама Україна.
"Мета – зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни", - зазначив співбесідник.
План перемоги України - що відомо
Як повідомляв УНІАН, Зеленський представив план перемоги у парламенті 16 жовтня. Він складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повністю розкривати вміст плану перемоги України публічно не будуть.
Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати підтримують справедливий мир в Україні.
Серед союзників немає повної згоди щодо "плану перемоги" Володимира Зеленського, але іншого ніхто й не очікував, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.