Зеленський хоче підготувати план дій для самої України / фото УНІАН

Президент Володимир Зеленський готує внутрішній план для України на час війни. Він доручив органам влади розробити пропозиції, які допоможуть країні вистояти. 

Про це повідомили ВВС Україна кілька джерел у владі. Цей документ не є альтернативною плану перемоги. Його мають підготувати та представити українцям до кінця 2024 року.

Як вказується, план дій стосуватиметься внутрішніх рішень у сфері ВПК, оборони, економіки, соціальної політики та інших. Йдеться про кроки, які має виконати сама Україна. 

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"Мета – зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни", - зазначив співбесідник.

План перемоги України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Зеленський представив план перемоги у парламенті 16 жовтня. Він складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків. 

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повністю розкривати вміст плану перемоги України публічно не будуть.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати підтримують справедливий мир в Україні.

Серед союзників немає повної згоди щодо "плану перемоги" Володимира Зеленського, але іншого ніхто й не очікував, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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