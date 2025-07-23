Керівники інституцій мають надати план дій, які можуть зміцнити силу права в Україні, заявив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський відреагував на критику щодо нового закону, який позбаваляє антикорупційні органи їх незалежності. Тож він очікує пропозицій від керівників відповідних структур щодо реформи правоохоронної системи. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави", – сказав Зеленський.

Він додав, що керівники силових інституцій разом запропонують план дій, які "можуть зміцнити силу права в Україні".

Відео дня

"Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити й що має бути активізовано", – додав Зеленський.

Також президент зазначив, що провів низку нарад з урядовцями та представниками правоохоронних органів. Зокрема з СБУ, Національним антикорупційним бюро (НАБУ), Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП), МВС, Нацагентством із запобігання корупції (НАЗК), Держбюро розслідувань (ДБР) та генеральним прокурором.

"Мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи. Важливо, що вони сказали й одне одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже, справедливості в Україні", – зазначив Зеленський.

Закон про антикорупційні інституції в Україні

Напередодні Верховна Рада ухвалила закон №12414, який президент підписав у той же день. Ключові положення цього закону надають Офісу генпрокурора повноваження забирати розслідувані справи у НАБУ та САП, а також давати вказівки представникам цих антикорупційних органів.

На Заході розкритикували обмеження незалежності антикорупційних органів в Україні. Зокрема речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що вони "дуже стурбовані" останніми змінами в Україні, які несуть ризик "суттєво послабити компетенції та повноваження антикорупційних інституцій", які "мають вирішальне значення для порядку денного реформ України". Посли країн "Великої сімки" (G7) теж висловили свої занепокоєння.

Вас також можуть зацікавити новини: