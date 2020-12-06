Військовослужбовці подарували президенту пам’ятний сувенір – інсталяцію, яку створили з осколків ворожих артилерійських снарядів.

У День Збройних сил України президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій і вручив їм нагороди.

Читайте такожЗеленський присвоїв почесні назви підрозділам ЗСУЯк повідомили в прес-службі Глави держави,

в рамках робочої поїздки на Донеччину президент у зоні проведення операції Об’єднаних сил оглянув бойові позиції українських бійців та ознайомився з умовами несення служби.

Президент привітав військовослужбовців зі святом і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки. Він подякував воїнам за службу. «Для нас велика честь подякувати вам за те, що бороните кордони нашої держави, охороняєте нашу територіальну цілісність та наш суверенітет», – сказав Зеленський.

Він також висловив подяку сім’ям військових за те, що вони дарують героям впевненість і тепло. «Хочу подякувати від кожного українця за те, що захищаєте наші життя. Бережіть себе, ви герої. Я вдячний вам», – зазначив глава держави.

Також глава держави вшанував полеглих героїв на символічній алеї пам’яті, облаштованій на місці загибелі бійців.

У свою чергу, поінформували у прес-службі, військовослужбовці подарували президенту пам’ятний сувенір – інсталяцію, яку створили з осколків ворожих артилерійських снарядів.

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Автор: Світлана Закелова