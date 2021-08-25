Федорук покинув "Партію регіонів" тільки через декілька днів після розстрілів активістів на Майдані.

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" ІІ ступеня міського голову Бучі Анатолія Федорука, який у 2014 році підтримав дії Януковича і виступав проти Євромайдану.

Про це повідомляє громадський рух Чесно.

Учасників протестного руху Федорук називав "терористами".

Представники місцевої громади у 2014 році критикували дії Федорука, бо той, за даними регіональних ЗМІ, покинув "Партію регіонів" тільки через декілька днів після розстрілів активістів на Майдані.

Громада закликала міського голову скласти повноваження, проте він крісло не покинув.

Федорук очолює Бучу з 1998 року. У жовтні 2020-го був переобраний від партії "Слуга народу".

Генпрокуратура звинувачує його у незаконному розподілі землі. Суд обирав Федоруку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але згодом політик повернувся до виконання обов’язків мера міста, а судові засідання відтермінували.

До Дня незалежності Зеленський роздав десятки нагород, зокрема футболісту й колишньому тренеру української збірної Андрію Шевченку, артисту MONATIK та співачці, котра живе і працює у Росії, Софії Ротару.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська