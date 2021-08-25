До Дня незалежності Зеленський роздав десятки нагород / REUTERS

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" ІІ ступеня міського голову Бучі Анатолія Федорука, який у 2014 році підтримав дії Януковича і виступав проти Євромайдану.

Про це повідомляє громадський рух Чесно.

Учасників протестного руху Федорук називав "терористами".

Представники місцевої громади у 2014 році критикували дії Федорука, бо той, за даними регіональних ЗМІ, покинув "Партію регіонів" тільки через декілька днів після розстрілів активістів на Майдані.

Федорук тисне руку Януковичу / Скріншот

Громада закликала міського голову скласти повноваження, проте він крісло не покинув.

Федорук очолює Бучу з 1998 року. У жовтні 2020-го був переобраний від партії "Слуга народу".

Генпрокуратура звинувачує його у незаконному розподілі землі. Суд обирав Федоруку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але згодом політик повернувся до виконання обов’язків мера міста, а судові засідання відтермінували.

До Дня незалежності Зеленський роздав десятки нагород, зокрема футболісту й колишньому тренеру української збірної Андрію Шевченку, артисту MONATIK та співачці, котра живе і працює у Росії, Софії Ротару.

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Автор: Яна Ставська