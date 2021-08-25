23 серпня в Україні пройшов перший міжнародний саміт "Кримської платформи", у якому взяли участь 46 делегацій з різних країн.

Глава російського МЗС Сергій Лавров вважає саміт з деокупації Криму "Кримська платформа", у якій взяли участь понад 40 делегацій з різних країн світу, "несправжньою політикою".

Про це він повідомив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Австрії 25 серпня.

"Ми всі розуміємо, що ідеї, які втілюються у такого роду "спектаклі". Україна, мабуть, ще не раз нас "обрадує" своїми рішеннями", – сказав глава МЗС РФ.

У цьому контексті Лавров натякнув на виступ Зеленського до Дня незалежності України, у якому той заявив про підписання указу щодо Дня відзначення української державності з врахуванням дати Хрещення Київської Русі.

Читайте такожНі в ЄС, ні в НАТО: президент Естонії зробила заяву про перспективи УкраїниКрім того, 28 липня Зеленський однозначно дав зрозуміти Росії, щоби вона не зазіхала на український спадок.

"Ось днями було сказано, що вони приватизували день хрещення Русі. Не знаю, може, невдовзі буде вирішено паном Зеленським, що Новий рік відзначати можна тільки в Україні, тому що все решта – це не українське", – відповів Лавров.

23 серпня в Україні пройшов перший міжнародний саміт "Кримської платформи", у якому взяли участь 46 делегацій з різних країн. За підсумками саміту учасники ухвалили спільну декларацію, у якій надається однозначна оцінка незаконним та агресивним діям Російської Федерації.

Саму ж делегацію з окупованого Криму, підконтрольну Кремлю, не допустили. На що росіяни відреагували з істерикою, обізвавши захід "самітом русофобських відьмаків".

Водночас президент Володимир Зеленський запросив керівництво РФ приєднатися до зустрічі – "на останньому саміті в Ялті перед поверненням Криму". Але в МЗС Росії від пропозиції відмовилися через "цинічну антиросійську спрямованість".

Росіян у день початку роботи "Кримської платформи" потролили: на сайтах в РФ запустили рекламу з прямою трансляцією на відкриття заходу.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Автор: Яна Ставська