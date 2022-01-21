Президент вважає неправильною політику, коли санкції запроваджуються після того, як щось вчинить Росія, оскільки вона може вирішити продовжувати робити те, що робить.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Захід повинен запроваджувати санкції проти Російської Федерації вже зараз, а не чекати, коли відбудеться можливе вторгнення російських військ, які стягнуті до кордону України.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Washington Post.

"Сьогодні наші партнери говорять, що війна може розпочатися завтра, якщо буде потужне загострення з російської сторони, і у такому випадку будуть застосовані потужні санкції. Але якщо ми говоримо про санкційну політику і ймовірність загострення, тоді питання полягає у тому, чому ви не запроваджуєте санкції зараз замість того, аби чекати, коли пройде загострення?" - наголосив Зеленський.

"Я лише хочу чітко роз'яснити. Як країна, яка будує міцну економіку і втілює реформи, я підтримую запровадження санкцій прямо зараз. Я запитав у одного лідера: чому ви підтримуєте санкції проти Росії у випадку, коли буде вторгнення в Україну? Чому вам потрібні санкції після того, як ми втратимо усю територію України?" - сказав президент.

У глави держави запитали, наскільки ефективними будуть санкції для унеможливлення війни.

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"Санкції вважаються запобіжним заходом, оскільки вони можуть бути застосовані і потім скасовані. Якщо відбудеться вторгнення, ви запровадите санкції після того, як ми вже, можливо, втратимо декілька територій? Як тільки ви запровадите санкції, що зробить Росія?" - сказав Зеленський.

Президент вважає неправильною політику, коли санкції запроваджуються після того, як щось вчинить Росія, оскільки вона може вирішити продовжувати робити те, що робить. "Тож, як тільки ви запровадите навіть впливовіші санкції, вони (росіяни - УНІАН) подивляться на вас і скажуть: "Послухайте, ми можемо з цим ладнати, ми можемо продовжувати так, як було". Я вважаю, що це неправильно", - наголосив Зеленський.

Крім того, у глави держави запитали, чи вважає він, що відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT може мати певний ефект на Росію, якщо таке рішення буде ухвалене.

"Я не розумію, чому світ не повинен бути об'єднаним стосовно застосування санкцій", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо, 18 січня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Російська Федерація може напасти на Україну будь-якої миті.

19 січня Володимир Зеленський закликав зберігати спокій та впевненість в українській армії, "не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати "все пропало", а знати, що все під контролем і все йде за планом".

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію про серйозні наслідки в разі вторгнення в Україну. Він зазначив, що США вважатимуть вторгненням перетин кордону хоч одним російським військовим.