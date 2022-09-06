Сьогодні премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон залишає посаду.

Президент України Володимир Зеленський очікує на початок співпраці з новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Елізабет Трасс.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, опублікованому у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні премʼєр-міністр Великої Британії і великий друг нашого народу Борис Джонсон залишає посаду. Але вірю, що він не залишає політичну діяльність і ще продовжить підтримувати захист свободи в Україні, в Британії та в усьому світі", - наголосив Зеленський і нагадав, що сьогодні провів телефонну розмову з Джонсоном.

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"Як завжди, це була дуже добра розмова. Зазвичай кажуть, що дружби в політиці не буває, але Борис – це той випадок, коли розумієш один одного з півслова, коли дружба є, коли вона міцна й коли вона справді посилює обидві наші держави", - додав президент.

Як зазначив Зеленський, з перших хвилин російської повномасштабної війни проти України та Європи Борис Джонсон був з Україною.

"Його першим і найважливішим запитанням завжди було: як іще можна допомогти? І хочу підкреслити: і до 24 лютого ми завжди відчували, що Британія разом з Україною. Нам за кілька років справді вдалося вивести українсько-британські відносини на найвищий рівень за весь час нашої незалежності. Це безпрецедентно високий рівень. Ми підписали дуже амбітну Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство. Ми зробили дуже багато для посилення зв’язків між нашими суспільствами – економічних, соціальних, культурних. Ми започаткували програму оновлення українського флоту. І зараз, у час повномасштабної війни, домовилися про конкретну участь Британії у програмі відбудови України після бойових дій", - заявив Зеленський.

"Сьогодні я подякував Борису від імені всіх українців, і я впевнений, що це справді багатомільйонне українське "дякую". Вже чекаю, коли можна буде продовжити нашу співпрацю з Борисом у його новому статусі", - відзначив глава держави.

"І не менше чекаю початку співпраці з новим премʼєр-міністром Великої Британії пані Ліз Трасс. Ми в Україні добре її знаємо – вона завжди була на світлому боці європейської політики. І я вірю, що разом ми зможемо зробити ще дуже багато для захисту наших народів і для провалу всіх російських деструктивних зусиль. Головне – зберігати нашу єдність, а це обовʼязково буде", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський півтори години розповідав Макрону про ситуацію на Запорізькій АЕС.

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