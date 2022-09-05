Також президенти скоординували подальшу військову підтримку з боку Франції.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном результати місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Про це Зеленський повідомив у Тwitter.

Він зазначив, що "провів предметні понад півторагодинні переговори" з Макроном.

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"Поінформував французького колегу про ситуацію на фронті та хід протидії агресії РФ. Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - написав президент України.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення ЗАЕС до своєї мережі.

29 серпня окупанти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, зафіксовано ризик витоку водню.

1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До місії МАГАТЕ увійшли 14 міжнародних експертів. Місію очолив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Російські окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів разом з МАГАТЕ.

2 вересня Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на Запорізькій атомній електростанції на постійній основі.

3 вересня МАГАТЕ заявило про те, що Запорізьку АЕС відключили від мережі.

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