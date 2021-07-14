Радник керівника Офісу президента вважає, що ухвалені закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і очищення Вищої ради правосуддя були неможливі при будь-якому іншому президенту.

В Офісі президента України вважають, що прийняття Верховною Радою законів про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і про очищення Вищої ради правосуддя дозволить забезпечити в країні реальну судову реформу: не перетасовку "ручних" суддів, а оновлення всієї судової системи.

Про це йдеться в переданому кореспонденту УНІАН коментарі радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Щойно сталася чи не ключова подія всього політичного сезону. ВР проголосувала закон про судову реформу в максимально оптимальному форматі. 259 голосів "за". Крім, зрозуміло, "ЄС", "ОПЗЖ" і "Батьківщини", яким точно, чим гірше, тим краще", - заявив він.

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За словами Подоляка, сьогодні добре видно, наскільки важливою для розвитку України була "електоральна революція", що відбулася в 2019 році.

"Вперше за всі роки незалежності в Україні буде забезпечена реальна судова реформа. Не перетасування "ручних" суддів, не розстановка по всій суддівській вертикалі потрібних людей, а дійсно оновлення всієї судової системи. Ключове слово: справедливість. Чистота суддів, їх професіоналізм і робота за законом і в інтересах суспільства, а не в інтересах замовників, – тільки це забезпечить реальний прогрес України", - підкреслив він.

Радник керівника ОП вважає, що ухвалені закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і про очищення Вищої ради правосуддя були неможливі при будь-якому іншому президентові України.

"Ніхто з опонентів чинного президента точно не пішов би на подібні рішення. Їм банально не вистачало волі. Тому що це і є повний демонтаж корупції в судовій системі. Петро Олексійович, Юлія Володимирівна, Віктор Володимирович, Юрій Анатолійович і всі інші "топи" старої політики просто не здатні за своєю природою на такі сильні і чесні рішення, це проти їх природи", - переконаний він.

Подоляк зазначив, що деякі критики прийнятих законів зараз говорять про їх нібито неконституційність. "Але це лише риторика. Всі конституційні правила чітко дотримані, а головне – забезпечений головний конституційний сенс: держава відповідальна за справедливість і за верховенство права в Україні. Тепер це - на сто відсотків", - резюмував він.

Судова реформа в Україні: деталі

13 липня Верховна Рада повторно, з пропозиціями президента, прийняла закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Сьогодні, 14 липня Верховна Рада підтримала створення Етичної ради та Служби інспекторів Вищої ради правосуддя. За президентський закон "Про внесення змін до деяких законів "Про порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" (проект №5068) проголосували 259 народних депутатів.

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Автор: Костянтин Гончаров