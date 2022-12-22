Президент України Володимир Зеленський після візиту до США повідомив, що привіз рішення, яких чекали українські сили оборони на Донбасі та Півдні.
Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.
"Повертаємось із Вашингтона – їдемо з хорошими результатами. З тим, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо "патріоти" в Україні і в Сполучених Штатах – ми однаково маємо на увазі захист держави і людей", - зазначив він.
Президент наголосив, що "це питання вирішено для України", адже є й фінансова підтримка, й інші домовленості, про які буде повідомлено трохи згодом.
"Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів – обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми", - сказав глава держави.
Зеленський наголосив, що "перемога – буде".
"Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на Південь рішення, яких наші сили оборони чекали", - додав він.
Візит Зеленського в США
Президент Володимир Зеленський вперше за час повномасштабної війни вчора, 21 грудня, залишив Україну заради закордонного візиту у США. Візит тривав менше доби.
Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом і виступив перед обома палатами Конгресу.
Раніше 21 грудня у США оголосили про виділення нової оборонної допомоги Україні на $1,85 млрд, що вперше включатиме комплекси Patriot.