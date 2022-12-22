Президент наголосив, що Україна та США досягли домовленостей і щодо фінансової підтримки, і щодо інших питань, про які буде повідомлено трохи згодом.

Президент України Володимир Зеленський після візиту до США повідомив, що привіз рішення, яких чекали українські сили оборони на Донбасі та Півдні.

Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

"Повертаємось із Вашингтона – їдемо з хорошими результатами. З тим, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо "патріоти" в Україні і в Сполучених Штатах – ми однаково маємо на увазі захист держави і людей", - зазначив він.

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Президент наголосив, що "це питання вирішено для України", адже є й фінансова підтримка, й інші домовленості, про які буде повідомлено трохи згодом.

"Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів – обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що "перемога – буде".

"Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на Південь рішення, яких наші сили оборони чекали", - додав він.

Візит Зеленського в США

Президент Володимир Зеленський вперше за час повномасштабної війни вчора, 21 грудня, залишив Україну заради закордонного візиту у США. Візит тривав менше доби.

Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом і виступив перед обома палатами Конгресу.

Раніше 21 грудня у США оголосили про виділення нової оборонної допомоги Україні на $1,85 млрд, що вперше включатиме комплекси Patriot.

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