Президент України зустрівся з Анджеєм Дудою, повертаючись зі Сполучених Штатів Америки.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. На зустрічі обговорили стратегічні плани на майбутнє та подальшу взаємодію між державами.

Про це розповіли в Офісі президента. Зеленський висловив подяку Польщі за незмінну й потужну підтримку, котру Варшава надає Києву.

"Дорогою додому зустрівся з другом України – президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну. Обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році", - написав Зеленський.

Відео дня

Серед піднятих тем, зокрема, обговорювалося й посилення обороноздатності України, а також гуманітарні питання, зокрема й ті, що стосуються українських переселенців у Польщі.

Візит Зеленського до США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський вперше за час повномасштабної війни вчора, 21 грудня, залишив Україну заради закордонного візиту у США. Візит тривав менше доби.

Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом, а також виступив у Конгресі Сполучених Штатів.

Під час спільної прес-конференції з Зеленським Байден наголосив, що Україна вже 300 днів показує Росії свою сталеву сутність і незломленість. Він нагадав, що союзники поставили 2000 танків і одиниць бронетехніки, 800 артилерійських систем і 2 млн снарядів, мільярди доларів підтримки для України. Окремо Байден пообіцяв виділити Україні додаткові $45 млрд допомоги, ще один пакет на $1,8 млрд і ще один проект про те, щоб спростити передачу Пентагоном Україні озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: