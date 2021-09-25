Глава Української держави запросив Абделя Фаттаха Ас-Сісі відвідати Україну.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Про це ввечері в суботу, 25 вересня, розповіли в Офісі глави Української держави.

За інформацією ОП, Абдель Фаттах Ас-Сісі, зокрема, наголосив, що його країна зацікавлена у розширенні відносин з Україною в усіх сферах, серед іншого у створенні хабу українських компаній та їхній участі в єгипетських індустріальних зонах.

"З метою інтенсифікації двосторонньої співпраці лідери держав домовились про проведення найближчим часом засідання Міжурядової спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та АРЄ, а також переговорів на рівні міністрів закордонних справ", - повідомляє ОП.

Президент Єгипту також відзначив позитивний розвиток міжлюдських контактів між двома країнами та поінформував, що українці становлять більшість серед іноземних туристів в АРЄ.

Зеленський натомість відзначив важливість подальшої співпраці з Єгиптом, який є головним торговельним партнером України в Африці, та підтвердив "готовність розвивати двосторонні відносини й нарощувати постачання вітчизняної продукції на ринок Арабської Республіки Єгипет".

Він також подякував за впровадження україномовної гарячої лінії для надання консультативних послуг українським громадянам, які перебувають на території Єгипту.

Читайте такожЗеленський зустрівся з президентом Єврокомісії: про що говорили"Сторони обмінялися думками щодо заходів для запобігання поширенню пандемії, які здійснюються в обох країнах. Окремо співрозмовники обговорили перспективи та конкретні проекти у сфері військово-технічної співпраці. Президент України наголосив, що незадіяним залишається потенціал співробітництва в космічній галузі. Також лідери держав обговорили можливість створення нових форматів співпраці на вищому рівні. Володимир Зеленський поінформував президента Єгипту про результати проведення установчого саміту Кримської платформи", - додали в ОП.

Крім того, глава Української держави запросив Абделя Фаттаха Ас-Сісі відвідати Україну з візитом.

Раніше у вересні в Єгипті запрацювала україномовна "гаряча лінія" для туристів. Її номер 196-54. "Це номер телефону, за яким в Єгипті ви можете рідною, зрозумілою мовою отримати всі необхідні консультації щодо вашого відпочинку", - зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Автор: Катерина Комолова