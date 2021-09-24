Президент Володимир Зеленський вважає, що кліматичної нейтральності виробництва Україні реально досягти "у горизонті 2050 року".
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це Зеленський заявив у своєму відеовиступі на Саміті ООН з продовольчих систем у Нью-Йорку (США).
Зокрема, він наголосив, що одним з пріоритетів України є розвиток системи ефективного сільського господарства та формування глобальної довіри до стандартів безпеки продовольчих продуктів.
За словами президента, наша країна усвідомлює, який внесок може зробити в забезпечення більш сталого та справедливого споживання, і активно працює над цими завданнями.
Читайте такожУкраїнські полярники зробили незвичне фото, щоб підтримати кліматичний маршЗеленський нагадав, що Україна вже здійснила низку важливих і успішних кроків на шляху реалізації цього амбітного плану.
Зокрема, наша країна приєдналася до Комітету з всесвітньої продовольчої безпеки та очолила Міжнародну раду по зерну.
Крім того, з 1 липня в Україні запрацював повноцінний ринок землі.
"Це – завершення 30-річної трансформації, покликаної створити умови для функціонування аграрного сектору, що дає змогу розвиватися як малим фермерам, так і великим аграрним компаніям. Земельна реформа в Україні – це насамперед турбота про людей, які працюють на землі, які бажають працювати на ній усе життя та передавати свою справу у спадок", – зазначив глава держави.
Також, за його словами, серед пріоритетів напрацьованого в Україні проекту національної дорожньої карти трансформації продовольчих систем – ініціатива "Здорове харчування для всіх".
"Перша леді Олена Зеленська реалізує національну кампанію щодо зміни харчових звичок дітей у школі. Ми раді ділитися цим досвідом у межах Харчової коаліції під егідою Саміту "Шкільна їжа: харчування, здоров’я та освіта для кожної дитини". Наша мета – забезпечити і фізичну, і цінову доступність здорового харчування для всіх", – сказав він.
Водночас, Зеленський заявив, що серед інших важливих завдань – рух у бік кліматичної нейтральності виробництва.
На його думку, цієї мети реально досягти у горизонті 2050 року.
"Однак її досягнення не повинне перетворитися на надмірні субсидії для заможних аграріїв із розвинутих країн. Допомогу мають отримувати ті, хто справді цього потребує: фермери з країн, що розвиваються. Кліматична політика не повинна призводити до подальшої економічної нерівності", – підкреслив президент.
Він також заявив, що необхідно зміцнювати внутрішній ринок і стимулювати експорт.
"Наша мета на цьому шляху – забезпечення продовольчої безпеки, перехід до стійких моделей виробництва та збуту, а також розвиток необхідних фінансових інструментів", – підкреслив він.
Раніше вчені заявили, що Земля затримує майже вдвічі більше тепла, ніж у 2005 році. У дослідженні йдеться, що існує енергетичний дисбаланс між тим, скільки енергії надходить і виходить із системи Землі.