Президент зазначає, що її досягнення не повинне перетворитися на надмірні субсидії для заможних аграріїв із розвинутих країн.

Президент Володимир Зеленський вважає, що кліматичної нейтральності виробництва Україні реально досягти "у горизонті 2050 року".

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це Зеленський заявив у своєму відеовиступі на Саміті ООН з продовольчих систем у Нью-Йорку (США).

Зокрема, він наголосив, що одним з пріоритетів України є розвиток системи ефективного сільського господарства та формування глобальної довіри до стандартів безпеки продовольчих продуктів.

За словами президента, наша країна усвідомлює, який внесок може зробити в забезпечення більш сталого та справедливого споживання, і активно працює над цими завданнями.

Читайте такожУкраїнські полярники зробили незвичне фото, щоб підтримати кліматичний маршЗеленський нагадав, що Україна вже здійснила низку важливих і успішних кроків на шляху реалізації цього амбітного плану.

Зокрема, наша країна приєдналася до Комітету з всесвітньої продовольчої безпеки та очолила Міжнародну раду по зерну.

Крім того, з 1 липня в Україні запрацював повноцінний ринок землі.

"Це – завершення 30-річної трансформації, покликаної створити умови для функціонування аграрного сектору, що дає змогу розвиватися як малим фермерам, так і великим аграрним компаніям. Земельна реформа в Україні – це насамперед турбота про людей, які працюють на землі, які бажають працювати на ній усе життя та передавати свою справу у спадок", – зазначив глава держави.

Також, за його словами, серед пріоритетів напрацьованого в Україні проекту національної дорожньої карти трансформації продовольчих систем – ініціатива "Здорове харчування для всіх".

"Перша леді Олена Зеленська реалізує національну кампанію щодо зміни харчових звичок дітей у школі. Ми раді ділитися цим досвідом у межах Харчової коаліції під егідою Саміту "Шкільна їжа: харчування, здоров’я та освіта для кожної дитини". Наша мета – забезпечити і фізичну, і цінову доступність здорового харчування для всіх", – сказав він.

Водночас, Зеленський заявив, що серед інших важливих завдань – рух у бік кліматичної нейтральності виробництва.

На його думку, цієї мети реально досягти у горизонті 2050 року.

"Однак її досягнення не повинне перетворитися на надмірні субсидії для заможних аграріїв із розвинутих країн. Допомогу мають отримувати ті, хто справді цього потребує: фермери з країн, що розвиваються. Кліматична політика не повинна призводити до подальшої економічної нерівності", – підкреслив президент.

Він також заявив, що необхідно зміцнювати внутрішній ринок і стимулювати експорт.

"Наша мета на цьому шляху – забезпечення продовольчої безпеки, перехід до стійких моделей виробництва та збуту, а також розвиток необхідних фінансових інструментів", – підкреслив він.

Раніше вчені заявили, що Земля затримує майже вдвічі більше тепла, ніж у 2005 році. У дослідженні йдеться, що існує енергетичний дисбаланс між тим, скільки енергії надходить і виходить із системи Землі.

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Автор: Антоніна Доломанжи