Глава Української держави запросив шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна відвідати Україну з візитом.

Президент Володимир Зеленський запросив спадкоємного принца Абу-Дабі, заступника Верховного головнокомандувача Збройних сил Об’єднаних Арабських Еміратів шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна відвідати Україну.

Як повідомили у прес-службі глави держави, про це йшлося під час їх телефонної розмови.

Зеленський наголосив на важливості подальшої співпраці з ОАЕ як з одним з ключових торговельно-економічних партнерів України на Близькому Сході.

Зі свого боку шейх Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян зауважив, що його країна зацікавлена в розширенні відносин з Україною в усіх сферах, що становлять обопільний інтерес.

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Співрозмовники окремо обговорили перспективи взаємовигідної співпраці в інвестиційній сфері з метою реалізації в Україні проектів у галузі інфраструктури, енергетики та агропромислового комплексу.

Глава Української держави запросив шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна відвідати Україну з візитом.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами.

Автор: Світлана Закелова