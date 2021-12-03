Вони також обмінялися думками щодо лібералізації візового режиму для українців та необхідності розширення угоди про вільну торгівлю.

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо погодили необхідність напрацювання механізмів посилення санкцій на Росію у разі ескалації агресії проти України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Трюдо та Зеленський обговорили це під час телефонної розмови.

Глава держави подякував Канаді за послідовну й тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Всі ці 30 років Канада була й залишається для нас одним з провідних партнерів і союзників", - зазначив президент.

Зеленський поінформував прем'єр-міністра Канади про ситуацію на українських кордонах.

Читайте такожЗеленський обговорив з прем'єром Канади агресію РФ, членство в НАТО та покарання для Ірану за збитий літак МАУ

"Лідери були одностайні в оцінках безпекових загроз в Україні та навколо неї, зокрема пов’язаних із ризиком дестабілізації суспільно-політичної ситуації. Було наголошено на важливості скоординованої реакції на підтримку України з боку міжнародної демократичної спільноти. У цьому зв’язку сторони погодилися з необхідністю напрацювання механізмів посилення економічного, політичного та санкційного тиску на Росію у разі ескалації агресії проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Зеленський та Трюдо також обговорили шляхи подальшого залучення Канади до діяльності "Кримської платформи".

Крім того, вони обмінялися думками щодо перспектив лібералізації візового режиму для громадян України, необхідності розширення угоди про вільну торгівлю та важливості подальшої тісної координації в питанні притягнення до відповідальності винних у збитті літака рейсу PS752.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Антоніна Доломанжи