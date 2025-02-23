Також український міністр закликає партнерів "пристебнути дипломатичні паски безпеки".

В Україні відбувається максимальна мобілізація всієї дипломатичної служби, яка спрямована на закінчення війни цього року. Про це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на Форумі "Україна. Рік 2025".

Він зазначив, що є шанс досягнення справедливого всеосяжного миру для України цього року - "на третьому році брутальної російської агресії".

"Багатьом партнерам кажемо, що зараз час "пристебнути дипломатичні паски безпеки. Ми не повинні піддаватися емоціям. І я чітко можу сказати про нашу максимальну мобілізацію всієї дипломатичної служби, спрямовану на досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, як ставить завдання президент України", - наголосив Сибіга.

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За його словами, від того як закінчиться ця війна в Україні залежатиме безпека кожної європейської та трансатлантичної сім’ї.

"Безпека України, Європи і США є неподільними і нероздільними. Ми єдине ціле в контексті безпеки України, безпеки трансатлантичної і ми є невід’ємною частиною цього", - наголосив міністр.

Він додав, що триває робота над нарощуванням контактів з американською стороною на рівні глави держави.

"Ми потребуємо активної ролі США для справедливого завершення війни. Ми потребуємо подальшого тиску на РФ, збільшення ціни російської агресії. І тут ми працюємо над чіткими інструментами - санкції, заморожені активи і надзвичайно дієвим інструментом вважаємо ціну на нафту. І безумовно посилення України в усіх її проявах. Щоб виходити на майбутні перемовини, Україна має бути в максимально сильній позиції", - наголосив Сибіга.

Переговори щодо закінчення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що на переговорах між Росією та США у Саудівській Аравії не йшлося про жодні деталі потенційної мирної угоди, на кшталт зняття санкцій або територіальних поступок.

За його словами, Вашингтон погодився на прямі переговори з Росією, щоб з'ясувати, наскільки серйозно росіяни налаштовані на досягнення миру.

Водночас українські воїни не вірять у переговори США та Росії. Вони зазначили, що не бачать можливості швидкого завершення бойових дій, особливо якщо Київ не братиме участі в перемовинах.

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